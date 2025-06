Gli architetti: “Finalmente la Provincia di Agrigento riconquista una guida politica”

Rino La Mendola: “L’aeroporto è un obiettivo prioritario”

La recente elezione del presidente Giuseppe Pendolino restituisce, di fatto, una guida politica al Libero Consorzio Comunale di Agrigento che potrà così portare avanti un programma per il rilancio socio-economico del territorio provinciale. Per gli architetti, l’aeroporto dovrebbe essere l’obiettivo prioritario, in quanto pienamente rientrante tra le competenze del Libero Consorzio. “La nostra terra – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – ha bisogno di superare l’atavico gap infrastrutturale che non ci ha mai consentito di capitalizzare le nostre straordinarie risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali. Sono due le infrastrutture più utili ed urgenti: la prima è la Gela-Castelvetrano, utile a collegare finalmente il territorio agrigentino all’anello autostradale regionale ma sappiamo bene che la realizzazione di tale infrastruttura statale non rientra tra le competenze dell’Ente provinciale. La seconda, non certo in ordine di importanza, è la realizzazione dell’aeroporto nella Piana di Licata che dovrebbe costituire la priorità assoluta per il Libero Consorzio Comunale, rientrando tra i compiti di istituto dell’Ente. Tutto ciò – prosegue La Mendola – anche nella consapevolezza che altri lavori, come quelli per il potenziamento dei porti e per la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria, sono subordinati all’attraversamento veloce dello Stretto e quindi alla costruzione del Ponte, mentre l’aeroporto di Licata è un’opera puntuale che potrebbe funzionare anche in assenza di infrastrutture complementari. Siamo convinti che le perplessità del Governo centrale e degli organi tecnici nazionali sulla realizzazione dell’importante infrastruttura, cadrebbero immediatamente se gli studi tecnici presentati (in fase di integrazione) fossero supportati da un deciso impegno politico locale. Ecco perché gli architetti – conclude La Mendola – augurando buon lavoro al presidente Pendolino, auspicano che la realizzazione dell’aeroporto nella Piana di Licata venga considerato un obiettivo prioritario del suo programma”.