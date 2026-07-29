Gli studenti dell’I.C. “Andrea Camilleri” al concerto di Sal Da Vinci grazie al progetto “Artisticamente”

Un’esperienza educativa che unisce musica, cultura e crescita personale. Saranno 14 alunni dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara a partecipare al concerto di Sal Da Vinci, in programma giovedì 30 luglio 2026 alla Live Arena situata in Piana Chimento presso lo Sport Village di Agrigento, nell’ambito del progetto “Artisticamente”.

L’iniziativa rientra nelle attività previste dal progetto “Insieme per il Futuro”, finanziato attraverso l’Avviso Pubblico n. 10/2023 “Scuole Aperte per il Territorio” – Terza Finestra, nell’ambito del Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027, con l’obiettivo di promuovere percorsi educativi che favoriscano l’inclusione, la partecipazione e l’apertura della scuola al territorio.

Ad accompagnare gli studenti saranno la dirigente scolastica Rosetta Morreale e le docenti Liliana Miceli, Giovanna Cusumano e Carmela Chianetta, che seguiranno il gruppo durante l’intera esperienza.

La partecipazione al concerto offrirà agli alunni l’opportunità di vivere la musica dal vivo non solo come momento di spettacolo, ma anche come occasione di formazione, socializzazione e arricchimento culturale. Un’esperienza che punta a rafforzare valori come la condivisione, l’aggregazione e la partecipazione attiva, in linea con le finalità del progetto.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno dell’I.C. “Andrea Camilleri” nel proporre attività che vanno oltre la tradizionale didattica, valorizzando il ruolo della cultura e dell’arte come strumenti di crescita e di inclusione. Un percorso che offre agli studenti occasioni concrete per ampliare i propri orizzonti e vivere esperienze significative, capaci di contribuire al loro sviluppo umano e formativo.