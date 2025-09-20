Grande festa biancazzurra all’Esseneto: presentata l’Akragas 2025/26

Ieri sera lo stadio Esseneto ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dell’Akragas SLP 2025/26, una serata in grande stile che ha unito spettacolo, emozioni e passione. Tra luci, musica e cori dei tifosi, il pubblico ha accolto la nuova squadra e lo staff tecnico, pronti a vivere una stagione intensa. L’evento, curato da Domenico Vecchio e Marco Catalano, ha visto gli interventi del presidente Salvatore La Porta, del direttore generale Giancarlo Rosato e del direttore sportivo Tino Longo, che hanno illustrato obiettivi, organizzazione e strategie. Momento centrale è stata la presentazione dei calciatori, annunciati dal team manager Maurizio Capraro, con le immagini dei protagonisti proiettate sul videowall. Presenti il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’assessore allo sport Gerlando Piparo.



Con l’occasione sono state svelate anche le maglie ufficiali della nuova stagione, accolte dagli applausi del pubblico. A chiudere la serata, la passerella finale della squadra per le foto di rito e l’invito alla prima sfida di Coppa Italia ad Aragona. Un appuntamento che ha rafforzato il legame tra la città e i colori biancazzurri, nel segno di identità e passione.

