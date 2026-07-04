Grande partecipazione al Castello Chiaramonte per il saggio di pianoforte grazie ai maestri Gaetano e Giuseppe Francolino

Si è svolto ieri pomeriggio, venerdì 3 luglio, nella suggestiva cornice del Castello Chiaramonte di Favara, il Saggio di Pianoforte, un appuntamento dedicato alla musica e alla valorizzazione dei giovani talenti grazie ai maestri Gaetano Francolino e Giuseppe Francolino.

L’evento ha richiamato un numeroso pubblico, che ha seguito con attenzione e partecipazione le esibizioni degli allievi, protagonisti di un programma ricco e variegato. I giovani pianisti hanno interpretato celebri composizioni del repertorio classico e brani contemporanei, mettendo in evidenza il percorso di studio e la preparazione acquisita.

Ad aprire il saggio è stato Rosario Contino con Canzone popolare ucraina e Sur le pont d’Avignon di Giuliana Marchi. A seguire si sono esibiti Domenico e Giuseppe Costanza con Alba e Formiche di Giuseppe Francolino, Piccolo Valzer di Ferdinand Beyer e Boogie on Broadway. Francesco Sciabica e Lorenzo La Gaipa hanno proposto Risveglio, composizione dello stesso Giuseppe Francolino.Il programma è proseguito con Adelaide Barbato, che ha eseguito Per Elisa di Ludwig van Beethoven, Antonio Morgante con la Tarantella di Gioachino Rossini, Rosario Contino con I soldatini passano e Tempo di Gavotta di Antonio Trombone, Celeste Trupia con la Mazurka di Giuliana Marchi e Carola Crapanzano con la Siciliana di Robert Schumann.Sono poi saliti sul palco Jacopo Vita con la Sonatina op. 36 n. 3 di Muzio Clementi, Marco Sutera Sardo con il Preludio op. 28 n. 4 di Fryderyk Chopin e il Rondò alla turca di Wolfgang Amadeus Mozart, Matilde Vita con il Valzer di Pëtr Čajkovskij e Etude di Aram Chačaturjan, Miriana Alfano con Doctor Gradus ad Parnassum di Claude Debussy e, infine, Luigi Rinoldo con Non t’amo più di Francesco Paolo Tosti.Alla manifestazione patrocinato dal Comune di Favara erano presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, Giacomo Sorce, dirigente comunale ai Beni Culturali e alla Cultura del Comune di Favara, e il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza delle istituzioni a iniziative culturali dedicate ai giovani e alla valorizzazione del talento. La serata è stata presentata dalla professoressa Patrizia Russello e si è svolta alla presenza di numerosi cittadini che hanno accolto con calorosi applausi le esibizioni dei giovani pianisti.