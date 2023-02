Grande successo per la 19esima edizione della Mezza Maratona della Concordia: più di 1.000 partecipanti alla gara che attraversa la Valle dei Templi.

La 19esima edizione della Mezza Maratona della Concordia si è svolta domenica mattina con grande successo. Più di 1.000 partecipanti hanno preso parte alla corsa, partita dal lungomare di San Leone e attraversando la suggestiva Valle dei Templi per un circuito di circa 21 km. L’evento è stato organizzato dall’ASD GS “Valle dei Templi”- Agrigento, che ha garantito un’organizzazione impeccabile e un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Il vincitore della gara è stato Salvatore Giordano, classe 1993, atleta della Asd Club Atletica Partinico, che ha conquistato il primo posto con grande determinazione e abilità. L’evento non sarebbe stato possibile senza il supporto degli operatori sanitari e dei volontari della Croce Rossa, della polizia locale e delle forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza dell’evento.

“Un grande successo, soprattutto di participanti – ha detto Costantino Ciulla, assessore allo Sport del Comune di Agrigento –, una grande organizzazione che ha visto in testa l’Associazione sportiva dilettantistica Valle dei templi. Il ringraziamento va anche al Lions club Agrigento e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa diciannovesima edizione, questo comprende anche la polizia locale, le forze dell’ordine e gli operatori della Croce rossa”.



Tuttavia, nonostante la vittoria di Giordano, i Fradici Runner di Favara hanno dimostrato grande spirito di squadra e determinazione, nonostante non siano riusciti a vincere la gara. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’importanza dello sport e della condivisione di esperienze positive per la comunità locale.

La Mezza Maratona della Concordia è diventata un appuntamento fisso nel calendario degli eventi sportivi della città di Agrigento, e l’anno prossimo si festeggerà il ventennale. Un evento che promette di essere ancora più speciale e memorabile, con sorprese e novità per tutti i partecipanti. Un successo che dimostra ancora una volta l’importanza dello sport e della condivisione di esperienze positive per la comunità locale.