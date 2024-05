Grande Successo per la Fodoshin Karate di Favara alla Trinacria Cup

Mazara del Vallo, 26 Maggio 2024 – Presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo si è svolta l’ottava edizione della Trinacria Cup, una prestigiosa gara nazionale di karate interstile di Kata e Kumite. L’evento ha visto la partecipazione di atleti di tutte le età provenienti da diverse parti d’Italia, confermando ancora una volta l’importanza di questa competizione nel panorama del karate nazionale.

La Fodoshin Karate di Favara, sotto la guida esperta del Maestro Salvatore Zucchetto, ha ottenuto risultati straordinari:

Kata: Successi e Podio

• Antonio Nobile ha brillato nel Kata, conquistando il primo posto. Non soddisfatto, ha anche ottenuto un prestigioso secondo posto nel Kumite.

• Giuseppe Montaperto ha raggiunto il secondo posto nel Kata, dimostrando grande abilità e tecnica.

• Gianluca Marchione ha ottenuto il terzo posto nel Kata, evidenziando una costante crescita nelle sue prestazioni.

• Serena Mammo Zagarella ha anch’essa conquistato un terzo posto nel Kata, mostrando una forte determinazione.

Kumite: Dominio della Fodoshin Karate

• Nel combattimento Kumite, la Fodoshin Karate ha visto Pasquale Patti, Giuseppe Patti e Giuseppe Marchione salire sul gradino più alto del podio, dimostrando grande potenza e strategia.

• Gianluca Marchione ha aggiunto un secondo posto nel Kumite alla sua medaglia di bronzo nel Kata.

• Dennis Bennardo ha ottenuto un secondo posto nel Kumite, mostrando un ottimo controllo e tecnica.

• Erica Piscopo e Serena Mammo Zagarella hanno conquistato due terzi posti nel Kumite, confermando la loro costante presenza tra i migliori.

Prestazioni Notevoli Anche se non sono saliti sul podio, Giuseppe Pirrone ed Entoni Valenti hanno offerto prestazioni eccellenti, contribuendo al successo complessivo della squadra e mostrando promettenti prospettive per il futuro.

L’ottava edizione della Trinacria Cup ha confermato il valore e la dedizione degli atleti della Fodoshin Karate di Favara, che continuano a rappresentare con onore e successo la loro scuola e il loro maestro. Un evento che ha celebrato non solo la competizione, ma anche lo spirito del karate, fatto di rispetto, disciplina e passione.