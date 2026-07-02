Grandi Libri in piccolo borgo: a Comitini la rassegna letteraria per l’estate

Alessandro Politi, Gaetano Savatteri, Salvo Toscano e altri grandi nomi del giornalismo e della cultura presenteranno le loro opere. Il sindaco Nigrelli: “Sarà l’occasione per valorizzare i luoghi di Comitini attraverso la cultura”.

Prenderà il via martedì 7 luglio alle ore 19, con l’inaugurazione della mostra “Nel cuore della terra” di Alfredo D’Amato, la rassegna letteraria estiva nel borgo di Comitini. L’esposizione fotografica farà da sfondo alla presentazione della prima opera in programma, dedicata alle zolfare e alle vite dei minatori: “La gabbia e il cielo” di Natya Migliori, che per l’occasione dialogherà con il giornalista Alan David Scifo. L’evento si terrà nella suggestiva cornice di Palazzo Bellacera, sede della mostra di D’Amato, fotoreporter di caratura internazionale che vanta collaborazioni con i più prestigiosi giornali italiani. Il suo reportage “Nel cuore della terra” esplora il lato più oscuro delle miniere, dai racconti drammatici dei “carusi” fino allo stato di abbandono attuale e alle mancate bonifiche. Giovedì 9 luglio, la biblioteca comunale ospiterà la fumettista Disney Daniela Vetro, autrice del volume “Discovering la Valle dei Templi con Tito e Tita”, in un appuntamento interamente dedicato ai più giovani e agli appassionati di fumetti. Si prosegue il 27 luglio con un viaggio nei racconti di Camilleri legati alla Sicilia, con un focus speciale proprio su Comitini, grazie al libro dei giornalisti Gaetano Savatteri e Salvatore Picone intitolato “In Sicilia con Andrea Camilleri”. Lunedì 3 agosto sarà la volta di un importante appuntamento con Alessandro Politi, inviato e giornalista Rai, autore di “Cento tecniche segrete del giornalismo investigativo”, un volume che svela i retroscena e i segreti del lavoro di cronaca nera. Ancora uno spazio dedicato ai bambini mercoledì 19 agosto: Evelin Costa e Cristina Cucinella presenteranno, sempre presso la biblioteca comunale, il libro “Peppino naso all’insù”. Il giorno successivo, giovedì 20 agosto, nella splendida cornice del belvedere “Michele Gravina”, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Salvo Toscano, “Il rogo dell’angelo”, che segna una nuova e attesa indagine dei fratelli Corsaro. Il cartellone letterario si chiuderà il 4 settembre in Piazza Umberto I con il giornalista Nicola Calathopulos e il suo libro “Gioco sporco – I misteri dello sport”. «Sarà l’occasione – dichiara il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli – per valorizzare i nostri luoghi attraverso la cultura, grazie a ospiti di grande caratura che sapranno allietare le serate estive portando all’attenzione del pubblico temi di forte rilievo».