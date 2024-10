Grave incidente nella notte a Favara in c.da Crocca: 33enne investito da un auto

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte in contrada Crocca, nel territorio di Favara. Un uomo di 33 anni, originario di Agrigento e residente a Naro, è stato travolto da un’auto mentre si trovava a piedi. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Il giovane alla guida, dopo aver investito il pedone, ha subito chiamato il numero di emergenza 112, segnalando quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, accompagnati da un’ambulanza e un auto medica. Il 33enne è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ma viste le condizioni critiche è stato poi trasferito al presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta. L’uomo ha riportato traumi in diverse parti del corpo e la prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dello scontro.