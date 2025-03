Grave incidente sulla Statale 640: tre auto coinvolte, elisoccorso sul posto

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 640, in direzione Agrigento, nei pressi del centro commerciale “Le Vigne”. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre auto: una Fiat Panda, che dopo lo scontro si è ribaltata sulla carreggiata, una Mercedes e un SUV. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto in seguito a un tamponamento. L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Considerata la gravità della situazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare uno dei feriti in ospedale. Presenti anche i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Canicattì, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione stradale, con disagi per gli automobilisti in transito lungo la direttrice che conduce ad Agrigento. Le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire le responsabilità e le cause dello scontro.