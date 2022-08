Grotte (AG) Conclusi i solenni festeggiamenti di Santa Venera

Si sono conclusi ieri sera, i solenni festeggiamenti in onore a Santa Venera, patrona di Grotte (AG)

Dopo la concelebrazione eucaristica svoltasi presso la chiesa della Madonna delle Grazie, si è snodata lungo le vie principali del paese la solenne processione col carro recante il simulacro e le reliquie di Santa Venera che sono custodite presso la Chiesa Madre del paese.

antissimi i fedeli grottesi residenti o tornati per le ferie estive dal nord Italia o dall’estero nel proprio paese di origine, che veramente gioiosi per il ripristino (dopo 70 anni) dei festeggiamenti di Santa Venera nel mese di luglio, hanno partecipato per tutta la settimana alle iniziative religiose del ricco programma e soprattutto nella giornata conclusiva dei festeggiamenti, alla Santa Messa e accompagnando numerosi la Santa patrona in processione.