Grotte: moda baby, danza e musica in Piazza Marconi. L’agrigentina Emanuela Cacciatore vince il “Canta Grotte 2022”

Serata all’insegna del canto, del ballo e della moda baby, sabato sera, a Grotte in piazza Marconi, per uno dei tanti eventi dell’estate grottese 2022. La manifestazione è stata organizzata da due attività commerciali, i bar “Marconi” e “Central Bar”, con il principale obiettivo di regalare un evento divertente e gioioso per i grottesi e i tanti forestieri presenti in paese. Centinaia di persone, in arrivo anche da altri centri della provincia di Agrigento, hanno infatti assistito ad una bella e coinvolgente sfilata baby model, con una cinquantina di bambini che hanno calcato la passerella indossando il costume da mare, l’abbigliamento casual/sportivo e il vestito elegante.



Il defilé è stato intervallato dal ballo e con le tante e coinvolgenti esibizioni delle allieve della scuola “Pas de Danse” dell’insegnante di danza Antonella Paradiso. Ad esibirsi, con un applauditissimo assolo, anche l’insegnante di danza Rita Casolino, che si è formata artisticamente alla “Pas de Danse” di Grotte. L’evento di piazza Marconi ha anche ospitato la finale della prima edizione della gara canora “Canta Grotte 2022”.



Cinque bravissimi cantanti della provincia di Agrigento hanno portato in scena due canzoni a testa per essere giudicati da una giuria di esperti. In gara Salvatore Rampello, Vittoria Gibilaro, Beatrice Giancani, Emanuela Cacciatore e Giorgia Buttice’. Ha vinto il “Canta Grotte 2022” Emanuela Cacciatore, 19 anni di Agrigento, allieva della scuola di canto Accademia musicale Sirius dell’insegnante Denise Lombardo. Secondo posto per Giorgia Buttice’, 16 anni di Favara e terzo posto per Vittoria Gibilaro, 15 anni di Agrigento. Tutti e tre sono stati premiati con coppe e medaglie. Lo spettacolo è stato presentato dal giornalista Davide Sardo.