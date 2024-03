Gruppi folkloristici nell’Istituto penitenziario di Agrigento, C.C. Pasquale Di Lorenzo, per la 76° Sagra del Mandorlo in Fiore

Per la prima volta all’Istituto Penitenziario di Agrigento hanno fatto accesso i gruppi folkloristici del mandorlo in fiore. In particolare, l’Amministrazione comunale, ha disposto l’invio del gruppo greco che si è esibito nel giorno del 14 marzo c.a. nella chiesa della sezione maschile. Il Direttore, Dott.ssa Anna Puci, ha ringraziato gli accompagnatori ed il gruppo esprimendo gratitudine per aver proiettato la popolazione detenuta in un momento di leggerezza, gioia e svago. Il gruppo greco si è intrattenuto con l’Area del trattamento e della sicurezza donando loro allegria e cordialità. Un plauso al dottor Di Miceli, capo area trattamentale, il quale si è attivamente impegnato nel coordinamento delle attività. Al termine della manifestazione, sono stati ringraziati il Sindaco, dott. Francesco Miccichè, e l’Assessore, dott Carmelo Cantone. L’Amministrazione penitenziaria ha avviato un’intensa attività relazionale sul territorio affinché il destino ed il reinserimento dei reclusi non rimanga solo un principio costituzionale.