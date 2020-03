GRUPPO MISTO: UNA PETIZIONE PER MANDARLI A CASA “REFERENDUM BOCCIAMOLI TUTTI“

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata in redazione firmata dal Gruppo Misto del comune di Favara. In allegato il comunicato integrale:

“Il Comune di Favara è governato dall’Estate del 2016 dall’Amministrazione Alba. E’ certamente diffusa l’idea che questa Amministrazione sia stata fallimentare e continui ad essere dannosa per la Città, ma la maggioranza in Consiglio Comunale non ha voluto approvare la sfiducia. L’unica arma rimasta sono i cittadini, con la propria firma. L’unica risorsa disponibile sei tu! Firma la petizione chiamata REFERENDUM BOCCIAMOLI TUTTI, per la bocciatura dell’Amministrazione Alba. Metteremo nero su bianco il dissenso della Città ed obbligheremo l’Amministrazione a fare i conti con la realtà della volontà popolare”.

Il gruppo misto