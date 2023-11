Guaina in ferro spezzata minaccia il mare di San Leone: MareAmico Agrigento chiede azioni immediata

La notte scorsa, la forza implacabile del mare ha colpito ancora, mettendo in pericolo la zona balneare di San Leone. La guaina in ferro posta a difesa del sistema fognario del luogo è stata disancorata e spezzata, causando apprensione tra gli ambientalisti. MareAmico, l’associazione ambientalista locale, lancia un nuovo appello urgente al Comune di Agrigento e all’AICA affinché si adoperino al più presto per risolvere questa grave criticità del sistema fognario e prevenirne conseguenze potenzialmente catastrofiche per il mare di San Leone. MareAmico, da tempo impegnata nella tutela dell’ambiente marino e costiero di San Leone, non può che esprimere la sua crescente preoccupazione per la situazione attuale.



L’appello dell’associazione è chiaro e diretto: il Comune di Agrigento e AICA devono intervenire con urgenza per allontanare la condotta fognaria dalla linea di costa prima che si verifichi una nuova rottura, con conseguenze potenzialmente disastrose per l’ambiente marino e per l’immagine turistica della località.