Guardia Costiera di Sciacca interviene per prestare assistenza ad uno Squalo Verdesca

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di privati cittadini, gli uomini della #GuardiaCostiera di #Sciacca sono intervenuti per prestare assistenza ad uno #SqualoVerdesca spiaggiatosi nella secca dell’arenile di “San Giorgio” nel Comune di #Sciacca.

I militari, giunti sul posto, con la collaborazione dei medici veterinari del distretto di Sciacca e di un imbarcazione messa a disposizione dalla #LegaNavaleSciacca, hanno provveduto prima dell’imbrunire ad allontanare dalla secca l’esemplare di verdesca, lungo circa due metri e che aveva da poco dato alla luce alcuni avannotti, liberandolo in alto mare. La verdesca, successivamente, ha ricominciato a nuotare normalmente.

La tutela dell’ambiente marino e della relativa fauna rientra tra i principali compiti istituzionali della Guardia Costiera volti a proteggere il prezioso e delicato ecosistema marino.

Si ricorda che ogni cittadino ha la possibilità, mediante la nuova funzione “avvistamenti” dell’App “#PlasticFreeGC”, di segnalare in diretta, attraverso il proprio smartphone, la presenza in mare di particolari specie marine. Le informazioni così ricevute confluiscono presso la Centrale Operativa del Comando Generale della #GuardiaCostiera a #Roma per essere sottoposte alla successiva verifica scientifica da parte dell’Istituto Tethys ONLUS.