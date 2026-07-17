Guardia medica di Favara, Manganella: “Bene il ripristino del servizio notturno, ma serve una soluzione definitiva”

Dopo le proteste dei cittadini e il dibattito delle ultime settimane sul futuro della guardia medica di Favara, arriva una nuova presa di posizione dell’ex sindaco Rosario Manganella. Pur accogliendo con favore il temporaneo ripristino del servizio notturno, Manganella invita a non abbassare la guardia, sottolineando come l’attuale soluzione appaia ancora provvisoria e chiedendo che istituzioni, associazioni e cittadini continuino a vigilare affinché venga garantito in modo stabile un servizio sanitario essenziale per la comunità. Di seguito la nota integrale diffusa da Rosario Manganella: “Prendiamo nota che grazie al Presidente dell’Ordine dei Medici e del dottor Ercole Marchica per almeno una decina di giorni é stato ripristinato, in tutti i giorni, il servizio di guardia medica notturna a Favara. Senza la protesta civile dei cittadini, non sappiamo quanto tempo sarebbe ancora passato. Intanto, un grazie per l’impegno ai dottori Pitruzzella e Marchica per quanto fatto, ma non ci dobbiamo accontentare vdi una soluzione che mi sembra precaria.

I cittadini, le associazioni, il sindaco credo che dobbiamo vigilare e lottare perché la situazione venga definitivamente risolta.”