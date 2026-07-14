Guardia Medica notturna, il PD: “Servono soluzioni immediate per garantire un servizio essenziale”

Il Partito Democratico di Favara interviene sulla sospensione del servizio di Guardia Medica notturna per gran parte della settimana, esprimendo forte preoccupazione per i disagi che questa situazione sta causando ai cittadini.

«La carenza di medici disponibili, che oggi impedisce di garantire regolarmente il servizio, non può essere considerata un’emergenza imprevedibile. È il risultato di anni di insufficiente programmazione del personale sanitario e di investimenti inadeguati nella sanità pubblica, con ricadute che oggi pesano direttamente sui territori.

Favara, con oltre 30 mila abitanti, non può restare priva di un presidio fondamentale nelle ore notturne. Una situazione che rischia di aumentare il ricorso ai Pronto Soccorso e di rendere più difficile l’accesso alle cure per tanti cittadini.

Chiediamo all’ASP di Agrigento di individuare con urgenza ogni soluzione utile a ripristinare il servizio di continuità assistenziale notturna per tutti i sette giorni della settimana.

Nei prossimi giorni presenteremo una mozione in Consiglio comunale per chiedere il pieno ripristino del servizio e l’apertura di un confronto istituzionale con l’ASP e con l’Assessorato regionale della Salute, affinché vengano adottati interventi concreti e duraturi.

Garantire il diritto alla salute significa assicurare servizi essenziali ai cittadini, soprattutto nei territori che non possono essere lasciati soli di fronte alle difficoltà del sistema sanitario.»