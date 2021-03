Favara. Guasto acquedotto Voltano. Interrotta fornitura idrica in dieci paesi dell’agrigentino

foto archivio

Lunedì 08/03/2021, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, al fine di riparare un guasto sull’acquedotto Voltano, in Contrada Gialdoniere (S. Biagio Platani), sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di:

– Agrigento (frazione di Giardina Gallotti, frazione di Montaperto, via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, zona industriale e serbatoio Madonna delle Rocche);

– S. Angelo Muxaro ;

– Joppolo Giancaxio ;

– S. Biagio Platani ;

– Raffadali;

– S. Elisabetta ;

– Aragona;

– Comitini;

– Porto Empedocle (Zone Bellavista, Caliato e Utenze Voltano);

– Favara;

– Utenze Voltano

Ciò premesso potranno verificarsi degli slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate del 08/03/2021 e del 09/03/2021. Non appena saranno ultimati gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare ma, la distribuzione per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.