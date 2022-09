Guasto elettrico a impianto sollevamento idrico Verdura, sospensione temporanea della fornitura idrica nei comuni interessati

Nella giornata di ieri, 06/09/2022, è stato riscontrato un guasto elettrico al Sollevamento Idrico “Verdura”, ubicato in contrada Conceria, nel comune di Ribera. Ciò ha provocato la sospensione temporanea della fornitura idrica nei serbatoi del comune di Ribera e nel serbatoio del comune di Calamonaci. Di conseguenza, la distribuzione idrica prevista nei comuni interessati non sarà effettuata fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto di sollevamento sopra menzionato. La distribuzione tornerà regolare non appena riavviata l’attività del sollevamento idrico suddetto ed i livelli dei serbatoi comunali torneranno ottimali ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.