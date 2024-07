Guasto impianto di sollevamento Carboy: rinvii e/o rallentamenti dei turni idrici previsti a Sciacca e Agrigento

Si informa che, è stato riscontrato un guasto all’impianto di sollevamento idrico ai pozzi Carboy, nel comune di Sciacca. Ciò ha determinato un riduzione della fornitura e, dunque un minore apporto idrico ai serbatoi dello stesso comune. Conseguentemente i turni previsti per oggi nel Comune di Sciacca potrebbero subire rinvii e/o slittamenti.

Si rappresenta inoltre che, tale inconveniente, dato il sistema di interconnessione fra acquedotti, ha determinato una riduzione della fornitura idrica verso i serbatoi comunali di Agrigento. Pertanto, anche in questo comune, i turni previsti per la giornata di oggi potrebbero subire rinvii e/o slittamenti.

Si rassicura che, i nostri tecnici stanno già eseguendo i lavori di riparazione del guasto sopra

menzionato, al termine del quale la distribuzione tornerà regolare nel rispetto dei necessari tempi tecn