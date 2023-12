Guasto sull’adduttore principale del Voltano, Aica sospende le forniture e avvia i lavori di riparazione

Ieri, durante le attività di controllo, i tecnici di Aica hanno riscontrato un guasto a carico dell’adduttore principale dell’acquedotto Voltano, nel tratto che attraversa contrada Gialdoniere nel territorio di San Biagio Platani. L’intervento di riparazione è in corso e, per consentirne l’esecuzione, i tecnici hanno interrotto l’esercizio dell’acquedotto con conseguente sospensione della fornitura idrica ai comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, San Biagio Platani e Sant’Angelo Muxaro dove la distribuzione, domani e dopodomani, subirà delle limitazioni. Al termine dei lavori, la cui conclusione è prevista entro oggi, i tecnici di Aica riattiveranno la funzionalità dell’acquedotto e, dunque, saranno ripristinate le portate idriche ai comuni ma la distribuzione avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici per normalizzarsi. Nel frattempo, Aica garantirà la fornitura idrica alle utenze sensibili, quali il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e la casa circondariale,