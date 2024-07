Guasto Voltano in Contrada Paratore – Santo Stefano di Quisquina

Si segnala che, nel corso delle attività di routine effettuate dai nostri operatori, è stato riscontrato un guasto sull’adduttore principale dell’acquedotto Voltano, in c.da Paratore, nel territorio comunale di Santo Stefano Quisquina. Per quanto sopra, si informa che, nella giornata di lunedi 29/07/2024, la scrivente provvederà ad eseguire il necessario intervento di riparazione del su citato guasto e, di conseguenza, verrà sospesa la fornitura idrica nei comuni di: Aragona, Favara e Comitini. Verrà, altresì, ridotta la fornitura idrica consegnata ai comuni di: San Biagio Platani, S.Angelo Muxaro, Raffadali, S.Elisabetta, Joppolo Giancaxio, Giardina Gallotti, Montraperto. Si rappresenta che, a conclusione dei lavori di cui trattasi, sarà possibile riattivare la funzionalità dell’acquedotto e quindi ripristinare la fornitura idrica ai Comuni interessati, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.