Guerra, deterrenza e impasse: il Medio Oriente tra escalation e limiti strategici

Analisi geopolitica del dott. Yari Lepre Marrani

La fase attuale del conflitto mediorientale si distingue per una caratteristica ricorrente nella storia delle guerre contemporanee: l’incapacità delle grandi potenze di trasformare la superiorità militare in risultati politici stabili. Il confronto tra Stati Uniti e Iran, amplificato dalla postura aggressiva dell’amministrazione di Donald Trump e dalla linea dura del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, sembra avvitarsi in una dinamica di escalation senza sbocco.

Il paradosso della potenza americana

Gli Stati Uniti si trovano di fronte a un dilemma strutturale. Da un lato, possiedono una superiorità militare schiacciante; dall’altro, l’Iran non è un avversario convenzionale facilmente neutralizzabile. La Repubblica Islamica ha costruito nel tempo una strategia asimmetrica basata su:

• reti di alleanze regionali (come Hezbollah)

• capacità missilistiche diffuse

• profondità territoriale e resilienza politica

Questo rende il cosiddetto “regime change” non solo difficile, ma potenzialmente destabilizzante su scala regionale. Le esperienze in Iraq e Afghanistan dimostrano come la rimozione di un regime non garantisca affatto la costruzione di un ordine stabile.

La potenza militare, senza una visione politica sostenibile, tende a produrre vuoti più che soluzioni.

La retorica degli ultimatum

La strategia comunicativa di Trump si è spesso basata su ultimatum e dichiarazioni ad alto impatto, che evocano scenari catastrofici. Tuttavia, questi strumenti retorici hanno un effetto ambiguo:

• rafforzano il consenso interno

• ma riducono lo spazio per la diplomazia

• e rischiano di intrappolare gli stessi decisori in una logica di escalation

Nel caso iraniano, la minaccia costante non ha prodotto un collasso del sistema politico di Teheran, ma piuttosto un suo consolidamento difensivo.

Quando la minaccia diventa routine, perde efficacia e aumenta il rischio di errore.

Israele e la logica della sicurezza preventiva

Israele giustifica le proprie operazioni militari in termini di sicurezza nazionale e prevenzione. Il confronto con Hezbollah e con l’influenza iraniana in Libano rientra in questa dottrina.

Tuttavia, le operazioni militari su larga scala sollevano questioni cruciali:

• proporzionalità dell’uso della forza

• impatto sui civili

• conseguenze a lungo termine sulla stabilità regionale

I dati che successivamente cito sulle vittime civili indicano un livello di violenza che alimenta ulteriormente il ciclo del conflitto. In contesti come questi, la distinzione tra obiettivi militari e popolazione civile diventa sempre più fragile.

Ogni vittima civile non è solo una tragedia umana, ma anche un moltiplicatore politico del conflitto.

Hezbollah e la guerra per procura

Il ruolo di Hezbollah è centrale per comprendere l’escalation. Non si tratta solo di un attore locale, ma di un nodo in una rete più ampia di influenza iraniana. Questo trasforma il Libano in un campo di battaglia indiretto tra potenze.

La guerra per procura presenta tre caratteristiche:

1. abbassa il costo diretto per le potenze principali

2. prolunga i conflitti

3. aumenta l’impatto sulle popolazioni locali +

Nelle guerre per procura, chi paga il prezzo più alto raramente è chi decide.

L’alleanza USA–Israele: convergenze e rischi

L’allineamento tra Stati Uniti e Israele è storico e si fonda su interessi strategici condivisi. Tuttavia, questa convergenza non è priva di tensioni e rischi:

• gli Stati Uniti devono gestire equilibri globali più ampi

• Israele opera in un contesto regionale immediato e altamente instabile

Quando queste due logiche si sovrappongono senza mediazione, il rischio è un’escalation incontrollata.

Un’alleanza può essere un moltiplicatore di sicurezza o di instabilità, a seconda di come viene gestita.

Il problema strategico: vincere senza stabilizzare

Il nodo centrale resta irrisolto: cosa significa “vincere” in questo contesto?

• indebolire l’Iran non significa eliminarne l’influenza

• colpire Hezbollah non significa neutralizzarlo definitivamente

• distruggere infrastrutture non significa costruire ordine

La storia recente dimostra che la superiorità militare non si traduce automaticamente in successo politico.

Il rischio sistemico

La combinazione di:

• retorica aggressiva

• operazioni militari ad alta intensità

• coinvolgimento di attori non statali

crea un ambiente altamente volatile. Il rischio non è solo regionale, ma globale:

• interruzione delle rotte energetiche

• polarizzazione tra grandi potenze

• possibilità di escalation diretta tra Stati

Le conseguenze diventano ovvie: le guerre locali del XXI secolo tendono a diventare crisi globali.

La situazione attuale non può essere ridotta a una narrazione semplice di “buoni” e “cattivi”. Le responsabilità sono distribuite e intrecciate in una rete complessa di interessi, paure e strategie.

Ciò che emerge con chiarezza è però un punto: l’attuale traiettoria — fatta di escalation militare, pressione politica e assenza di una visione diplomatica credibile — rischia di trasformare il conflitto in un vicolo cieco per tutti gli attori coinvolti.

La vera domanda non è chi vincerà, ma quanto costerà — in termini umani e geopolitici — continuare su questa strada.

La figura di Benjamin Netanyahu tra potere, diritto internazionale e percezione globale

Se la dimensione strategica del conflitto evidenzia contraddizioni e limiti, quella politica e personale della leadership israeliana apre un ulteriore livello di analisi. La figura di Netanyahu, tra le più longeve e controverse della storia contemporanea di Israele, è oggi al centro di una crescente polarizzazione internazionale.

Sul piano giuridico, il coinvolgimento della Corte Penale Internazionale nelle dinamiche del conflitto israelo-palestinese ha contribuito a ridefinire il quadro. Le indagini e le discussioni relative a possibili crimini di guerra — indipendentemente dagli esiti formali — hanno già prodotto un effetto politico rilevante: la progressiva “giuridicizzazione” del giudizio sulle operazioni militari.

Quando la guerra entra nel diritto, la legittimità diventa fragile quanto la forza.

Tra sicurezza e uso della forza: il nodo della proporzionalità

Le operazioni condotte sotto la guida di Netanyahu, sia nella Striscia di Gaza sia nel contesto libanese, sono sempre state giustificate come necessarie alla sicurezza nazionale. Tuttavia, una parte crescente della comunità internazionale solleva dubbi sulla proporzionalità e sull’impatto sistemico di tali azioni.

Le accuse più ricorrenti non riguardano solo l’intensità della risposta militare, ma:

• la frequenza degli attacchi in aree densamente popolate

• l’elevato numero di vittime civili

• la distruzione di infrastrutture essenziali

Questi elementi contribuiscono a costruire un’immagine sempre più problematica della leadership israeliana sul piano globale, con una percezione sempre più forte a livello mondiale di Netanyahu come politico carnefice e autore di stragi ingiustificate e indiscriminate, capaci di attirare un sempre maggiore livore se non vero e proprio odio verso lo Stato di Israele. I fatti parlano:

gli attacchi israeliani avvenuti mercoledì scorso in tutto il Libano hanno causato la morte di oltre 300 persone e il ferimento di almeno 1150. Lo ha dichiarato il ministero della salute libanese, il quale ha sottolineato che il bilancio complessivo dall’inizio della guerra tra Israele e Hezbollah è salito a 1888 morti e 6092 feriti.

Il ministero ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente, poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso, così come le analisi del DNA sui corpi trasferiti negli ospedali.

La sicurezza ottenuta distruggendo il contesto umano rischia di diventare insicurezza permanente.

La dimensione reputazionale: isolamento e consenso interno

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il divario tra percezione interna ed esterna. In Israele, Netanyahu continua a mantenere una base di consenso significativa, alimentata da:

• una narrativa di accerchiamento

• la centralità della sicurezza

• la sfiducia verso attori internazionali

All’esterno, però, la sua immagine appare sempre più associata a una leadership rigida e incline all’escalation. In molte capitali occidentali — tradizionalmente alleate di Israele — emergono segnali di crescente disagio politico.

Un leader può essere forte in patria e isolato nel mondo; il problema nasce quando le due dimensioni entrano in conflitto.

Crudeltà percepita e costruzione del nemico

Nel linguaggio politico e mediatico globale, si sta consolidando una rappresentazione di Netanyahu come leader disposto a sostenere livelli estremi di violenza per raggiungere obiettivi strategici. È importante distinguere tra:

• percezione pubblica

• responsabilità giuridica accertata

• narrazione politica

Tuttavia, la percezione conta. In geopolitica, essa influisce su:

• alleanze

• legittimità

• capacità negoziale

La ripetizione di episodi ad alto costo umano rafforza l’idea di una leadership che privilegia la forza rispetto alla mediazione, sino a prediligere azioni crudeli e indiscriminate rispetto ad un uso calcolato della forza militare.

Nella politica internazionale, l’immagine non è un accessorio: è una forma di potere.

Il rapporto con Donald Trump: convergenza strategica o amplificazione del rischio?

L’allineamento tra Netanyahu e Trump non è solo politico, ma anche stilistico: entrambi hanno fatto largo uso di retorica assertiva, semplificazione dei conflitti e personalizzazione del potere.

Questa convergenza produce effetti ambivalenti:

• rafforza la coesione tra alleati

• ma riduce gli spazi di mediazione multilaterale

• aumenta la probabilità di scelte drastiche

Nel contesto iraniano, questa dinamica può tradursi in una spirale in cui la pressione reciproca diventa difficile da controllare.

Quando due leadership privilegiano la forza, il compromesso diventa politicamente costoso.

Una leadership sotto pressione

Va anche considerato che Netanyahu opera in un contesto interno complesso, segnato da tensioni politiche e procedimenti giudiziari nazionali. Questo elemento introduce un ulteriore fattore:

• la possibilità che decisioni di politica estera siano influenzate da dinamiche interne

Non si tratta di una peculiarità israeliana, ma di un fenomeno noto: leader sotto pressione tendono a enfatizzare la dimensione securitaria.

Il giudizio sulla figura di Netanyahu, oggi, è sempre più oggetto di divisione e scrutinio. Se per alcuni rappresenta un garante della sicurezza israeliana, per altri incarna una linea politica che contribuisce ad alimentare instabilità e sofferenza su larga scala.

In ogni caso, ciò che appare evidente è che la combinazione tra:

• escalation militare

• tensione con il diritto internazionale

• deterioramento dell’immagine globale

sta ridefinendo il ruolo di Israele nello scenario internazionale.

E, soprattutto, sta rafforzando una dinamica pericolosa: quella in cui la forza diventa l’unico linguaggio disponibile — proprio mentre si dimostra sempre meno capace di produrre soluzioni durature.



“Il dott. Yari Lepre Marrani è scrittore, giornalista culturale e analista geopolitico. Scrive su numerose testate sfruttando le proprie competenze storico – giuridiche.