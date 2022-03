Guerra in Ucraina, a Favara flash mob per fermare le ostilità da parte della Russia

Un accorato appello per la pace e un altrettanto forte NO alla guerra è quello che arriva dall’amministrazione comunale di Favara che giovedì sera alle ore 19,30 sarà nel cuore di Favara, in piazza Pace con un messaggio sull’invasione dell’Ucraina.

L’Italia ripudia la Guerra: stop al conflitto in Ucraina. Sarà questo il messaggio lanciato da un flash mob per il prossimo 3 marzo in piazzetta della Pace a partire dalle 19.30. Un appuntamento per lanciare un messaggio comune: fermare le ostilità da parte della Russia. L’invito è rivolto a tutte le realtà della società civile favarese: l’obiettivo è realizzare un grande simbolo della pace visibile dal cielo. Per l’occasione ci sarà un drone che si occuperà di realizzare una ripresa dall’alto.