Guerra in Ucraina. Campagna solidale di raccolta farmaci presso le farmacie della Provincia di Agrigento

Il dramma che la popolazione ucraina sta vivendo è sotto gli occhi di tutti e non esistono parole adeguate a poterlo descrivere. Feriti di guerra, ammalati, persone fragili e anziane, che necessitano di cure immediate e imprescindibili crescono in numero di giorno in giorno, tanto da spingere la Diocesi Ortodossa, la Diocesi Greco-Cattolica e la Diocesi Cattolica di Kiev a lanciare un accorato grido di aiuto. A questa chiamata il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, guidato dal Colonnello Vittorio Stingo, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento nel suo Presidente Dott. Maurizio Pace e l’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo nel suo delegato Don Luca Camilleri hanno risposto con sollecitudine, offrendo ai cittadini della Provincia di Agrigento la possibilità di non rimanere indifferenti. A questo fine è stata attivata una campagna solidale che sarà operativa dal 26 Aprile al 5 Maggio presso le farmacie della Provincia di Agrigento che aderiranno all’iniziativa. Si tratta di una raccolta di farmaci da banco, integratori, dispositivi medici e presidii di vario genere che potranno essere acquistati direttamente in farmacia. L’Arma dei Carabinieri provvederà alla raccolta e il Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta (C.I.S.O.M) si occuperà di far giungere tuta la vostra Carità in Ucraina