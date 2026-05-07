Helen Mirren ospite d’onore al 72° Taormina Film Festival

All’attrice Premio Oscar il Taormina Film Festival Achievement Award in una serata speciale dedicata ad Anna Magnani

Una delle attrici più straordinarie del cinema contemporaneo, con una carriera di grandissimo successo, Helen Mirren sarà ospite d’onore della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026 diretto da Tiziana Rocca. All’attrice verrà conferito il Taormina Film Festival Achievement Award, in occasione di una serata speciale dedicata all’indimenticabile Anna Magnani, simbolo di autenticità e forza espressiva nella storia del cinema italiano e internazionale. Venerdì 12 giugno sarà infatti proiettata all’interno del Teatro Antico la versione restaurata di Bellissima diretto da Luchino Visconti, in occasione del 75° anniversario dall’uscita del film.“È un onore immenso accogliere Helen Mirren al Taormina Film Festival”, ha dichiarato la direttrice artistica Tiziana Rocca. “Il suo talento, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera incarnano perfettamente lo spirito del nostro Festival. Conferirle il premio alla carriera proprio in una serata che sarà dedicata ad Anna Magnani rappresenta un ponte ideale tra due icone del cinema, accomunate da una forza interpretativa unica e da una capacità rara di emozionare il pubblico. La presenza di Helen Mirren arricchisce ulteriormente questa edizione, rendendola ancora più prestigiosa e internazionale”. Attrice di straordinaria versatilità e carisma, Helen Mirren vanta una carriera lunga oltre cinque decenni, durante i quali ha saputo distinguersi per l’intensità delle sue interpretazioni e per la capacità di attraversare con eleganza e autorevolezza generi e linguaggi diversi, dal teatro classico al cinema d’autore fino alle grandi produzioni internazionali. Vincitrice del Premio Oscar per la sua iconica interpretazione in The Queen – oltre che insignita di numerosi riconoscimenti tra cui BAFTA, Golden Globe, Screen Actors Guild Award, Critics’ Choice Awards, Emmy e Tony Award – Helen Mirren rappresenta un raro esempio di eccellenza artistica riconosciuta a livello globale. La partecipazione di Helen Mirren si inserisce in un programma ricco di eventi, anteprime e incontri con protagonisti del cinema mondiale, confermando il Taormina Film Festival come uno degli appuntamenti culturali più attesi e rilevanti del panorama internazionale. Il Taormina Film Festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e con il patrocinio del Ministero del Turismo.