I Bambini del Mondo aprono il 75° Mandorlo in Fiore con un momento di solidarietà

I Bambini del Mondo sono pronti ad aprire, con il Festival Internazionale del folklore a loro dedicato, il 75° Mandorlo in Fiore di Agrigento. Tenendo fede al motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, “i bambini aiutano i bambini” prima di iniziare la loro performace artistica il gruppo “Academia de Danzas Folkloricas Francisco de Leon” di Panama, com’è ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, sabato 4 marzo alle ore 11:00 ai piccoli degenti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, portando in corsia un momento di Folklore. Alla kermesse, organizzata dall’Aifa, Associazione International Folk Agrigento, giunta alla 20^ edizione, partecipano i gruppi folkloristici internazionali di: Bulgaria: Children’s Dance Ensemble “Plamache”; India: Kalanjay Dance Academy; Korea: Eun-Yul Mask Dance Group “Earl-Ssu”; Lituania: Children Folk Dance Ensemble “Seltinis”; Macedonia: Folklore Ensemble “Kitka” Istibanja; Messico: Compania Folklorica de Hidalgo;Panama: Academia de Danzas Folkloricas Francisco de León; Peru’: Elenco Perú Folklorico Infantil; Turchia:Fethiye Girne College Folk Dance Group.

“Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale – ci dice Luca Criscenzo presidente AIFA – nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall’Unesco. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, anche per quest’anno, il quarto consecutivo, ha concesso il proprio Patrocinio al Festival dei Bambini del Mondo: “In considerazione dell’alto valore culturale ed educativo dell’iniziativa”.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, I piccoli del Val d’Akragas, Fabaria Folk, I Carusi di Girgenti, I 3 castagni dell’Etna. Domenica 5 marzo alle ore 10:00 il primo bagno di folla con la sfilata che da inizio al 75° Mandorlo in Fiore . Alle ore 20:30 al Teatro Pirandello lo spettacolo di apertura del 20° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” con la presenza di tutti i gruppi internazionali e di quelli agrigentini.