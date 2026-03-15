I Bambini del Mondo invadono la Valle dei Templi  per la “Passeggiata della Pace e della Fraternità”

La Valle dei Templi di Agrigento è stata invasa questa mattina, dalla musica, dai canti, dai colori e dall’allegro vociare di diverse centinaia di bambini e ragazzi. Com’è ormai tradizione, infatti, i gruppi internazionali partecipanti al 23° Festival del folklore “I Bambini del Mondo”, unitamente ai gruppi agrigentini e agli alunni di diverse scuole della Provincia, e tantissime persone che si sono unite al corteo, hanno dato vita alla tradizionale e tanto attesa “Passeggiata della Pace e della Fraternità” . La Valle dei Templi patrimonio dell’Umanità, grazie alla collaborazione del Parco archeologico, ha aperto i suoi cancelli per uno degli appuntamenti più sentiti del Festival Internazionale “I Bambini del mondo”, da anni parte integrante ed essenziale del Mandorlo in Fiore di Agrigento. Un lungo serpentone colorato e festante, con in testa la bandiera dell’Unicef, è partito dal Tempio di Giunone ed ha raggiunto il Tempio della Concordia. Una passeggiata con i ragazzi protagonisti e Ambasciatori di pace, uniti per un unico scopo, la pacifica convivenza tra i Popoli nel mondo. Ad accogliere i gruppi Giovanni Di Maida e Luca Criscenzo che non hanno nascosto la loro soddisfazione per il successo, non solo della Passeggiata ma dell’intero Festival.



Ai piedi del Tempio “I Bambini del Mondo”, hanno letto alcuni passi dei principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” emanata dall’UNICEF nel1959. Inoltre ognuno con la propria lingua, con i canti della propria tradizione, hanno rivolto ai “grandi” della Terra un unico grido affinché terminino tutte le guerre e regni la Pace nel Mondo. Proprio per questi grandi valori che vanno oltre il folklore il Festival I Bambini del mondo, organizzato dall’Aifa, Associazione International Folk Agrigento presieduta da Luca Criscenzo, gode del patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, dell’UNICEF. I gruppi internazionali arrivano da Bulgaria, Costarica, Kirghizistan, Macedonia, Messico e Polonia”. Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, I Piccolo del Val d’Akragas, Fabaria Folk, Herbessus.