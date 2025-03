I bambini del plesso “Monsignor Giudice” di Favara su Radio1

Domani, alle 12.25, i bambini del plesso “Monsignor Giudice” saranno su Radio1 nel programma Mediterradio per raccontare l’esperienza che hanno vissuto a scuola lo scorso 7 marzo, durante la visita del maestro Giuseppe Maurizio Piscopo che, per l’occasione, ha presentato il libro “La vita è un alfabeto”. Il programma è condotto da Adelaide Costa da Palermo, da Vito Biolchini da Cagliari e da Paulantone Squarcini dalla Corsica. Il maestro ha voluto rivedere e rivivere uno dei momenti più significativi della sua infanzia, nella scuola che ha frequentato da bambino insieme al compagno di banco Antonello Bosco, oggi affermato radiologo. La scuola “Falcone Borsellino” nella quale si realizzano moltissime iniziative culturali è diretta con grande attenzione e competenza da Mariella Vella ed è il fiore all’occhiello della città. I bambini domani avranno l’opportunità di ascoltare le loro voci e conoscere la storia della radio, un mezzo straordinario che arriva dovunque, con l’aiuto di Lillo Di Pasquale che porterà a scuola due radio d’epoca per ascoltare la trasmissione. Di Pasquale è uno dei maggiori collezionisti, conoscitori e appassionati della radio a valvole tanto da possederne ben 85. Dal 1960 al 2000 ha riparato e restaurato più di un centinaio di radio. Alla realizzazione di questa iniziativa hanno partecipato: Mariella Vella, Giuseppe Piscopo, Amelia Graccione, Agata Bellavia, Antonello Bosco, Antonio Zarcone, Franco Nobile e Salvatore Indelicato che ha scattato le foto.