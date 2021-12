I.C. “Falcone Borsellino” dedica una targa commemorativa alla memoria della dirigente scolastico Antonietta Morreale

Avrà luogo sabato 11 dicembre, alle ore 10.30, presso l’I.C. “Falcone Borsellino” di Favara, la cerimonia di collocazione di una targa commemorativa alla memoria della dirigente scolastico Antonietta Morreale, scomparsa giorno 1 febbraio 2020. La tabella, che sarà scoperta alla presenza dei familiari , è collocata all’ingresso della palestra, struttura per la cui denominazione in memoria della dottoressa Morreale si è già espresso il Collegio dei docenti e successivamente il Consiglio d’Istituto avviando l’iter procedurale.

Alla cerimonia interverranno autorità politiche, religiose e militari, dirigenti scolastici di altri istituti e rappresentanti di istituzioni sportive.

“Contestualmente si procederà –dice la dirigente scolastico dell’Istituto Maria Vella- anche all’ufficiale inaugurazionedell’impianto sportivo, rinviata nei mesi scorsi per l’emergenza epidemiologica legata al covid-19.”

Ecco di seguito la motivazione approvata dal Collegio dei docenti in data 14/05/2020: “Ad Antonietta Morreale (Favara 15 febbraio 1965- Agrigento 1 febbraio 2020) già Dirigente Scolastica del nostro Istituto dal 2006 e fino alla sua scomparsa. Nel corso degli ultimi anni, con caparbietà e forza, ha seguito tutto l’iter per la realizzazione della nuova palestra con una continua interfaccia con il Comune di Favara: dall’idea progettuale alla presentazione degli elaborati tecnici, dalla consegna dei lavori alla posa della prima pietra, dalla consegna delle chiavi all’apertura. Un male terribile e incurabile l’ha sottratta prematuramente alla comunità scolastica proprio nei giorni dell’apertura dell’impianto sportivo, non potendo gioire insieme ad alunni e docenti per uno spazio tanto desiderato e per tanti anni sognato. Per queste motivazioni il Collegio dei Docenti propone di intitolare la struttura ubicata nel plesso di via Rag. Angela D’Oro alla memoria della nostra compianta Dirigente Scolastico Antonietta Morreale.“

Il personale della scuola, con un proprio contributo, per ricordare la Dirigente Scolastico ha acquistato un impianto di canestri e altro materiale sportivo e curato l’arredo floreale del piazzale antistante la palestra.