“I Carabinieri del 1943”: un’opera di memoria storica donata alle istituzioni culturali di Agrigento

Nell’ambito di attività di promozione storico – culturale avviata dalla Rivista “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, il Comandante Provinciale di Agrigento ha consegnato una copia del Numero Speciale “I Carabinieri del 1943”, che raccoglie testimonianze e approfondimenti sulla storia dell’Arma, all’Archivio di Stato di Agrigento, in occasione di un incontro con il Direttore dell’Ente, dottoressa Rossana Florio, e alla Biblioteca Lucchesiana, diretta da Don Angelo Chillura, allo scopo di rendere fruibile il volume alla comunità. Altre copie sono state consegnate alla Biblioteca Comunale “Franco La Rocca” di Agrigento e alla “Fondazione Sciascia” di Racalmuto.



L’opera, che tratta degli eventi storici che hanno riguardato il Paese nel 1943 e sottolinea la deportazione di circa 2000 carabinieri nei campi di concentramento da parte delle truppe di occupazione naziste, dedica un capitolo al valoroso gesto del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto che, il 23 settembredi quell’anno, immolò la propria vita per salvare quelle di una ventina di cittadini innocenti, ingiustamente accusati di aver commesso un vile attentato nei confronti di alcuni soldati tedeschi nel territorio di Torrimpietra, sul litorale laziale, ove l’eroico militare prestava servizio in qualità di Comandante della locale Stazione Carabinieri. La Chiesa ha avviato un processo di canonizzazione del martire, recentemente sfociato nella promulgazione del decreto che ha riconosciuto la “venerabilità” della sua figura.