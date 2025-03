I CARABINIERI IN PRIMA LINEA CON INCONTRI INFORMATIVI PER DIFENDERE GLI ANZIANI DALLE TRUFFE.

Contrastare le truffe agli anziani è una priorità per i Carabinieri, che da mesi incontrano i cittadini per informare e prevenire i raggiri. In specie, la Compagnia di Canicattì, con un ciclo di conferenze sul territorio, ha fornito consigli utili per riconoscere e difendersi dalle truffe, con particolare attenzione a quelle del “finto carabiniere”. Durante gli incontri, i militari hanno illustrano le strategie più comuni adottate dai truffatori, avvertendo i cittadini su falsi funzionari pubblici, sedicenti tecnici e finti appartenenti alle Forze dell’Ordine che, con vari pretesti, tentano di introdursi nelle abitazioni o di estorcere denaro con l’inganno.

Ecco alcune regole fondamentali per proteggersi:

Diffidare dalle apparenze : I veri Carabinieri, Poliziotti o Finanzieri non chiedono soldi, gioielli o oggetti preziosi. Occorre sempre verificare l’identità di chi si presenta come rappresentante di enti pubblici.

: I veri Carabinieri, Poliziotti o Finanzieri non chiedono soldi, gioielli o oggetti preziosi. Occorre sempre verificare l’identità di chi si presenta come rappresentante di enti pubblici. Non aprire la porta agli sconosciuti : Nessun ente pubblico manda funzionari a domicilio senza preavviso. In caso di dubbio, contattare direttamente l’ente di riferimento prima di far entrare chiunque.

: Nessun ente pubblico manda funzionari a domicilio senza preavviso. In caso di dubbio, contattare direttamente l’ente di riferimento prima di far entrare chiunque. Attenzione ai falsi documenti : Un tesserino può essere falsificato. Chiunque si dichiari appartenente alle Forze dell’Ordine deve essere accompagnato da un’auto di servizio con i colori istituzionali.

: Un tesserino può essere falsificato. Chiunque si dichiari appartenente alle Forze dell’Ordine deve essere accompagnato da un’auto di servizio con i colori istituzionali. Non fornire informazioni al telefono : Nessun Carabiniere chiede denaro o dati personali al telefono. Diffidare di chi segnala emergenze su familiari in difficoltà.

: Nessun Carabiniere chiede denaro o dati personali al telefono. Diffidare di chi segnala emergenze su familiari in difficoltà. Proteggere i dati online: Usare password complesse e non aprire e-mail o link sospetti da mittenti sconosciuti.

Queste raccomandazioni rientrano in un piano di prevenzione più ampio, volto a contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno in crescita che spesso ha conseguenze gravi per le vittime.

Uno degli incontri più recenti si è svolto a Sant’Angelo Muxaro, presso il Centro Lettura “Franciamore”, grazie alla collaborazione del Comune, che ha messo a disposizione i locali. La partecipazione è stata significativa: i cittadini hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i Carabinieri e ricevere consigli pratici per difendersi dai tentativi di truffa.

L’Arma dei Carabinieri invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente episodi sospetti: la collaborazione con le Forze dell’Ordine è fondamentale per proteggere le persone più vulnerabili e contrastare questi reati.