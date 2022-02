I consiglieri Airò, Cucchiara e Bellavia chiedono di far sentire la propria vicinanza al popolo ucraino

Il gruppo consiliare “Favara per i beni comuni” e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara, Angelo Airò Farulla e Salvatore Bellavia hanno depositato una mozione indirizzata alla Presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi, in cui chiedono al consiglio comunale di impegnarsi a far sentire la propria vicinanza al popolo ucraino e di condannare moralmente e politicamente qualsiasi azione di guerra al fine di creare ogni possibile mobilitazione per la pace e per la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

“Ricordiamo che – affermano Cucchiara, Airò e Bellavia – l’Italia ha una grande tradizione pacifista e le organizzazioni sociali e i movimenti hanno sempre contribuito al dibattito del paese con una straordinaria profondità di analisi e proposta per realizzare percorsi di pace compiuti.

Infine, siamo certi che, il consiglio comunale non farà mancare il proprio sostegno al popolo ucraino con lo stesso spirito con cui haaderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione nazionale vittime civili di guerra”.