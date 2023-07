I consiglieri Cucchiara e Bellavia presentano mozione per l’adeguamento del servizio ASACOM

Richieste di finanziamento adeguato e riforme legislative per migliorare l’assistenza scolastica.

I capogruppo consiliari dei gruppi politici FBC e PD, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, hanno recentemente presentato una mozione al presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi e al sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che riguarda l’adeguamento del servizio ASACOM. La mozione mira a migliorare l’assistenza scolastica per gli studenti con bisogni speciali e a introdurre riforme legislative per garantire un finanziamento adeguato.

Dopo un’attenta analisi delle procedure burocratiche e dei criteri di assegnazione delle risorse, i consiglieri comunali hanno concluso che sarebbe auspicabile che il governo regionale si faccia carico del fabbisogno quantitativo delle ore stabilite secondo le indicazioni del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Attualmente, il finanziamento è determinato sulla base del budget assegnato, come previsto dal decreto regionale del 03/06/2022, firmato dall’assessore regionale Dott. Antonio Scavone. Tuttavia, i consiglieri suggeriscono di considerare le effettive necessità degli studenti beneficiari del servizio per garantire una copertura finanziaria adeguata.

Inoltre, i consiglieri comunali si impegnano a sollecitare l’amministrazione ad agire presso il governo regionale per trasformare i distretti socio-sanitari in soggetti giuridici separati dal bilancio del comune capofila. Questa proposta mira a garantire una maggiore autonomia amministrativa e finanziaria per i distretti socio-sanitari, permettendo un migliore allineamento tra l’erogazione del budget assegnato e gli anni scolastici di riferimento.

Infine, i consiglieri sostengono il DDL 236/2022, che propone l’introduzione della figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nell’organico del personale scolastico. Secondo la mozione, tutte le competenze relative a tale figura dovrebbero essere attribuite in via esclusiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tale riforma mira a garantire una gestione più efficace dell’assistenza agli studenti con bisogni speciali e a fornire una chiara responsabilità al Ministero per il supporto di questa figura professionale.

I consiglieri si impegnano a segnalare le loro osservazioni alla deputazione politica di riferimento presente all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) al fine di promuovere un dibattito e un’azione politica sulle questioni sollevate dalla mozione.

La mozione presentata dai consiglieri comunali di Favara rappresenta un impegno concreto per migliorare l’assistenza scolastica per gli studenti con bisogni speciali e promuovere riforme legislative che possano garantire un finanziamento adeguato e una gestione efficace dei servizi educativi. Sarà interessante seguire lo sviluppo di questa iniziativa e osservare le possibili conseguenze sul sistema educativo locale.