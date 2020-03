I consiglieri Nobile e Mossuto nutrono diverse perplessità sui soggetti rientrati dalle  Zone rosse

In relazione all’ Avviso della Sindaca di Favara del 25.03.20 e, più in generale, sulla gestione di questo momento critico i consiglieri Nobile e Mossuto nutrono diverse perplessità. Qui sotto la nota integrale:

Sarebbe stato, anzitutto, opportuno che la Sindaca ribadisse nel Comunicato di ieri a chiare lettere che in forza della richiamata ordinanza n. 7 del 20.03.20 del Presidente della Regione per tutti i soggetti che hanno fatto rientro in Sicilia a fare data dal 14.03.20 sussiste un chiaro OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA ED ALLE AUTORITA’ SANITARIE nonchè di permanenza in isolamento fiduciario all’ interno della propria residenza; costoro avrebbero dovuto anche essere ammoniti delle gravi sanzioni cui possono incorrere per il caso di violazione degli obblighi suddetti.

Ad oggi, il dato- assolutamente difforme da quello reale -è che i soggetti rientrati a Favara dopo il 14 Marzo che si sono autodenunciati sono 93!!!

L’ Amministrazione comunale non si è premurata di mettere al corrente la cittadinanza, anche per evitare la circolazione di informazioni false ai danni di ignari compaesani, sugli accertamenti effettuati, sul numero di tamponi eseguiti anche sui soggetti venuti in contatto con i pazienti affetti da COVID 19 o sintomatici.

Neppure è dato sapere se si abbia contezza del numero di cittadini rientrati a Favara dall’ inizio dell’ emergenza e prima del 14 Marzo laddove esisteva già un obbligo di comunicazione e segnalazione per i soggetti rientrati dalle Zone rosse.

Non è dato sapere chi e se si stiano seguendo controlli e verifiche rispetto agli obblighi suddetti anche incrociando i dati in possesso dell’ Amministrazione comunale con quelli delle altre pubbliche amministrazioni e, più importanti, di quelli di autoisolamento, nè se vi siano segnalazioni e denunce alle Autorità competenti per le ipotesi di inottemperanza.

Il momento è drammatico e complicato per questo motivo è essenziale applicare scrupolosamente le disposizioni previste anche invitando la cittadinanza ad una fattiva collaborazione.

E’ necessario limitare i contagi ma anche rassicurare tutti i favaresi tramite un aggiornamento costante sul numero dei contagiati ma, più in generale, sulla presenza di controlli sul territorio- non limitati alle autocertificazioni- finalizzati al rispetto delle misure adottate per limitare la diffusione del virus.

E’ inoltre indispensabile, che l’ Amministrazione predisponga, essendo già in evidente ritardo, un servizio gratuito di assistenza e supporto ai cittadini, di consegna di beni di prima necessità e farmaci soprattutto per i più anziani ( doppiamente pregiudicati dal rischio contagio e da quello di isolamento) e si attivi per costituire un servizio di banco alimentare solidali per sostenere con beni di prima necessità tutte le famiglie favaresi, oggi in grandissime difficoltà.