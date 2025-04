I disturbi dello spettro autistico, esperti a confronto. Il focus sull’Autismo è in programma sabato prossimo nella sede di Omceo Agrigento

Si parlerà dei “Disturbi dello spettro autistico” al convegno promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento in programma sabato prossimo, dalle 8:30, nella sala Geraci di via Picone, sede dell’Ordine. Durante l’incontro, organizzato sotto la direzione del presidente Omceo di Agrigento, Santo Pitruzzella, e del direttore sanitario del Cts di Canicattì, Antonio Vetro, i relatori affronteranno temi diversi correlati all’Autismo. Dopo i saluti del presidente Pitruzzella; Nicolò Testone, direttore dell’unità di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Asp; Leonardo Giordano, direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Asp; Dario Scaglione, presidente del Cts di Canicattì; moderati da Vito Sclafani e Antonio Vetro, interverranno Giuseppe Santangelo, direttore dell’unità di Neuropsichiatria infantile all’Arnas di Palermo, sul tema “Il disturbo dello spettro dell’Autismo”; Anita Giuseppina Magro, dirigente medico e referente per il centro Autismo dell’Asp, e Oriana Piazza, psicologa del centro Autismo, sul tema “La presa in cura”; Carmela Tata, garante della persona con disabilità, sul tema “Il progetto di vita”. Previsto alle 10:30 “Il punto di vista della famiglia” con gli interventi preordinati della pediatra Floriana Navarra sul tema “Il pediatra di libera scelta” e di Vito Maggio, direttore di Medicina legale dell’Inps, sul tema “Aspetti medico legali”. Dopo il break i lavori proseguiranno con la tavola rotonda su “I servizi di riabilitazione” a cura di Clara Cacciatore, del Centro diurno Autismo Il canto di Ario di Aragona; Antonino Truzzolino, del Centro diurno Autismo Autos di Menfi; di Antonella Serena Ferracane, del centro diurno Autismo Abaca di Canicattì. Subito dopo, le dottoresse del centro diurno Autismo Il canto di Ario di Aragona Carmela Annibale, Clara Cacciatore e Marta Infantino interverranno su “La comunicazione aumentativa alternativa: il passaporto” e a seguire, sempre del centro Il canto di Ario, interverranno Gerlandina Contino, Noemi Maria Laurenzano e Fabiana Licata sul tema “I bambini con Asd e la lettura: tra educazione e trattamento”. Prevista al termine degli interventi la discussione sui temi trattati.