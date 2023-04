I fratelli D’Anna portano Lampedusa nel cuore di New York

Tre giovani fratelli, Gioacchino D’Anna di 24 anni, Elisabetta D’Anna di 20 anni e Enzo D’Anna di 17 anni, stanno dando un nuovo impulso al turismo a Lampedusa con la loro attività “Santuzza”. Offrendo gite in barca per ammirare le riserve naturali più belle del Mediterraneo, questi giovani imprenditori hanno recentemente raggiunto un traguardo che li ha lasciati senza parole. Infatti, i fratelli D’Anna hanno commissionato la trasmissione di immagini della loro meravigliosa isola di Lampedusa nella famosa piazza di New York, Time Square, attraverso i più grandi led wall pubblicitari del mondo. La collaborazione con il noto programma televisivo di avventura, Donnavventura, ha permesso di realizzare un video emozionante che ha fatto conoscere Lampedusa al mondo intero.

Il fatto che una piccola attività turistica di Lampedusa abbia raggiunto uno dei punti più iconici del mondo, è stata una grande soddisfazione per i giovani fratelli. “Siamo molto emozionati per questo nostro obiettivo, sopratutto perché per la prima volta Lampedusa arriva negli Stati Uniti e inizia a farsi conoscere anche all’estero grazie a noi giovani con voglia di crescere” ha dichiarato Gioacchino D’Anna.

Santuzza, la loro attività, continua a promuovere l’isola di Lampedusa attraverso le sue bellezze naturali e la loro passione. Questi giovani imprenditori dimostrano che con l’impegno, la dedizione e la creatività, si possono raggiungere traguardi incredibili e far conoscere la propria terra al mondo intero.