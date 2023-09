I Fratelli Sorce trionfano come ambasciatori della pizza siciliana al The Best Chef Awards 2023

L‘eccellenza culinaria siciliana ha ottenuto un meritato riconoscimento internazionale grazie ai fratelli Filippo e Giorgio Sorce, proprietari della rinomata Pizzeria Sitari Sorce Family di Agrigento. I due talentuosi pizzaioli hanno conquistato l’87° posto nella classifica #Top100pizza mondiale ai The Best Chef Awards 2023, un evento gastronomico di portata mondiale spesso definito il “Premio Nobel della cucina.”

Il The Best Chef Awards è un evento straordinario, una sorta di Congresso Internazionale della Cucina che attrae chef e appassionati da ogni angolo del globo. Oltre a conferenze e interventi di rinomati chef, l’evento riconosce i 100 migliori pizzaioli del mondo, una classifica ambita e rispettata da tutti coloro che mettono la passione e la maestria nella creazione della pizza perfetta.



I fratelli Sorce, originari di Favara, hanno suscitato un’ondata di orgoglio non solo tra i siciliani ma tra tutti gli italiani. Rappresentando la tradizione e l’eccellenza della pizza italiana, hanno dimostrato che la pizza non è solo un piatto amato in tutto il mondo, ma può anche essere una vera e propria forma d’arte culinaria.

Nel commentare la loro incredibile realizzazione, Filippo e Giorgio Sorce hanno dichiarato: “Orgogliosi e felici di rappresentare la Sicilia a livello MONDIALE. Siamo 87esimi al mondo per @thebestchefawards @top100pizza. Un altro grande traguardo per la nostra azienda Pizzeria Sitari Sorcefamily. Grazie mille a tutti! Siamo super EMOZIONATI”.



La loro pizzeria, situata ad Agrigento in viale Leonardo Sciascia, è stata una tappa imperdibile per gli appassionati di pizza in cerca di sapori autentici e tradizionali. La pizza dei fratelli Sorce è rinomata per l’uso di ingredienti freschi e locali, così come per la maestria con cui impastano e cuociono le loro pizze in forno a legna. Questo riconoscimento non solo celebra l’impegno dei fratelli Sorce nel portare avanti la tradizione culinaria siciliana, ma anche la continua affermazione della pizza italiana come una delle più rispettate e amate al mondo. La loro 87esima posizione nella classifica mondiale dei pizzaioli è un risultato straordinario che li posiziona al vertice dell’arte della pizza, un simbolo di eccellenza culinaria e di dedizione alla perfezione gastronomica. La loro vittoria è un omaggio alla passione, alla dedizione e alla creatività che si nasconde dietro ogni fetta di pizza perfetta.