I gemelli Mirko e Valerio incantano Silvia Toffanin di Verissimo

Mirko e Valerio Lucia – giovani violinisti che grazie al loro talento stanno vivendo una popolarità internazionale – si raccontano sabato 19 marzo a Verissimo, e i due gemelli siciliani, 15 anni a giugno, condividono con Silvia Toffanin le tappe della loro carriera, che in meno di due anni li ha portati dai social alle tv di tutto il mondo, grazie a una cover del brano cult Viva La Vida dei Coldplay.

L’infanzia e l’amore per il violino

Mirko e Valerio Lucia sono nati ad Agrigento il 14 giugno del 2007, da mamma Alessandra, casalinga, e papà Giovanni, impiegato, con i quali attualmente vivono a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Al momento della nascita Mirko e Valerio hanno vissuto alcuni momenti difficili: i due gemelli, infatti, erano sottopeso e sono rimasti a lungo in incubatrice.

I due giovani violinisti hanno iniziato a suonare per caso, a 8 anni. Il padre aveva appeso un vecchio violino al muro, che suonava occasionalmente, e Mirko e Valerio avevano espresso al papà il desiderio di suonarlo, manifestando da subito un grande talento per questo strumento.

Il padre, avendo notato questa incredibile attitudine dei figli, aveva poi fornito loro qualche nozione di base incentivando il loro talento naturale, che i due gemelli hanno poi coltivato in breve in tempo, divenendo famosi in tutto il mondo.

Gli esordi sui social

La favola di Mirko e Valerio, infatti, è iniziata a marzo del 2020 – nel pieno del primo lockdown della pandemia di Covid-19 – con alcuni video condivisi sui social, che in breve tempo erano diventati virali.

I giovani violinisti, infatti, avevano deciso di sfruttare il tempo a disposizione diffondendo la propria musica sul web, e tra i tanti video pubblicati c’era anche la cover del celebre brano Viva La Vida dei Coldplay.

La cover della hit dei Coldplay

La loro versione della canzone – un inno motivazionale di speranza e luce nel momento dell’apice della pandemia – aveva ottenuto uno straordinario successo, toccando il cuore delle persone in tutto il mondo e catturando l’attenzione della stessa band britannica.

I Coldplay, infatti, avevano condiviso sui propri profili social il video dei due gemelli, che aveva registrato milioni di views e centinaia di migliaia di condivisioni e like, fino ad arrivare alle televisioni di tutto il mondo.

Il successo di Mirko e Valerio

Il video dei due giovani violinisti aveva raggiunto in breve tempo anche il primo posto in America nella classifica della Top Ten Most Popular Video sul portale di CBS News International, come video più visto del 2020, e aveva suscitato l’interese di numerosi artisti internazionali.

Tra questi anche l’attrice Penelope Cruz e altre star che avevano realizzato post e storie su Mirko e Valerio, condividendo le esibizioni dei gemelli che erano stati poi contattati anche da vari talent show nazionali e internazionali, offerte declinate per motivi contrattuali pregressi.

“Un grazie speciale alla bellissima e bravissima Peneleope Cruz. Siamo felicissimi, ci avete avvisato che ha condiviso il nostro video sul suo profilo e questo è bellissimo, per noi è una grande emozione e onore. Vi ringraziamo tanto, perché ci state riempiendo del vostro amore in questi momenti difficili per tutti, per noi siete molto importanti. Vi siamo vicini con il nostro cuore e vi abbracciamo tutti ovunque nel mondo”, avevano scritto Mirko e Valerio su Instagram ad aprile del 2020.

Il contatto con Chris Martin dei Coldplay

Chris Martin, frontman dei Coldplay, aveva poi deciso di conoscere personalmente Mirko e Valerio, che erano stati contattati dal management della band.

Vi era stata così una prima videochiamata privata conoscitiva con il leader del gruppo, che aveva poi chiesto ai gemelli di esibirsi insieme a lui in diretta sui social ufficiali della band in un live streaming mondiale avvenuto a maggio del 2020.

“Siamo emozionatissimi, felicissimi e senza parole. Chris Martin sei un’artista incredibile, straordinario, e una persona stupenda piena di sensibilità, amore e generosità”, avevano scritto i gemelli su Instagram, condividendo il video della diretta con il cantautore.

“Siamo immensamente onorati di aver suonato con te per il Live Togheter at Home, un sogno fantastico e pazzesco. Dio benedica te, i Coldplay, il vostro team e le vostre famiglie, vi amiamo. Grazie dal profondo del nostro cuore, e grazie a tutti voi che ci supportate da tutte le parti del mondo”, avevano aggiunto i gemelli.

Fonte Mediaset