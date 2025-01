I Re Magi e i loro cammelli chiudono la 3ª edizione del Presepe Vivente di Favara

Oggi, lunedì 6 gennaio, si conclude la 3ª Edizione del Presepe Vivente, organizzata dai Frati Minori di Favara con il patrocinio gratuito del Comune, presso il Convento Sant’Antonio dei Frati Minori. Anche quest’anno, l’evento ha richiamato numerosi visitatori e fedeli, attratti dalla magia della tradizione e dal profondo messaggio di speranza che porta con sé. La giornata finale inizierà alle 17:45 con l’arrivo dei Re Magi al Belvedere San Francesco, accompagnati da tre cammelli in un corteo suggestivo. Dopo, nel Giardino del Convento, si terrà la cerimonia di accoglienza e l’apertura ufficiale del Presepe Vivente per l’ultima volta in questa edizione. Uno dei momenti più significativi sarà la preghiera per la Pace, un gesto simbolico e universale che inviterà tutti a riflettere sull’importanza dell’armonia e della solidarietà. A seguire, i partecipanti potranno godere di un momento di convivialità con la degustazione di cous cous, offerto da Villa Mima. La serata si concluderà alle 21:00 con la chiusura ufficiale del Presepe. A chiudere l’evento sarà il sorteggio dei biglietti venduti durante le serate, il cui ricavato ha sostenuto la realizzazione della manifestazione, un chiaro esempio di collaborazione e supporto da parte della comunità. Non perdete questo appuntamento speciale, che rappresenta un’occasione unica per vivere insieme momenti di gioia, tradizione e condivisione, nello spirito autentico del Natale.