I soci dell’Unitré Empedocle di Favara si trasformano in attori e portano il teatro al carcere di Agrigento

Uomini e donne dell’Università della Terza Età “Empedocle” di Favara, dimessi i panni della vita quotidiana, hanno indossato quelli di attori e attrici e, senza avvertire alcun disagio, hanno portato al carcere della Petrusa di Agrigento, a beneficio dei reclusi, la commedia “Un giorno dal medico” scritta da un socio, il presidente Diego Caramazza, che di professione ha fatto il medico. Ben nutrito il cast composto da Margherita Marturana, Dino Cavallaro, Antonietta Cavaleri, Michele Arnone, Giuseppina Fallea, Antonietta Sanfratello, Pino Maniscalco, Germana Sutera, Berto Morreale, Giovanni Chianetta, Leoardo Vinciguerra, Francesca Vitello, Lina Sorce Urso, Lina Sorce Bennica, Anna Maria Castronovo e Gino Sgarito. Tutti attori esordienti che hanno impersonato i pazienti in attesa di essere visitati dal medico di fiducia mentre tra una discussione e l’altra dibattono animatamente dei loro problemi arrivando, tra il serio e faceto, a criticare addirittura loro stessi e i loro familiari.

È stata una rappresentazione di grande intensità emotiva anche perché nessuno degli interpreti era mai salito su un palco o si era cimentato nel settore del teatro.

Estrosa e molto eclettica si è dimostrata l’associata Antonietta Cavaleri avendo saputo dirigere la compagnia con grande arte e maestria nelle vesti di regista, selezionatrice, costumista e scenografa.

Gli “ospiti” del Carcere hanno trascorso momenti di sana allegria dimenticando per qualche ora le condizioni in cui sono costretti a vivere. Oltre ai saluti del presidente dell’Unitré Diego Caramazza e del coordinatore Giuseppe Veneziano, c’è stato quello del capo area Giuseppe di Miceli.

Sicuramente ammirevoli l’apertura sociale e la disponibilità della direzione della casa circondariale che ha permesso l’incontro di due realtà, quella carceraria e quella dell’associazionismo, finalizzato a rompere lo stigma e la chiusura che spesso circondano il carcere.

Oltre agli attori, non possono non essere ricordati il direttore di scena: Pino Vitello; gli scenografi: Lillo Todaro e Giovanni Bottone; la suggeritrice: M. Concetta Grassadonio; l’aiuto costumi: Antonieta Sanfratello; il responsabile delle pubbliche relazioni: Giuseppe Veneziano.

Gli ospiti del Carcere sono rimasti entusiasmati anche perché hanno potuto constatare la genuinità degli attori associati e degli argomenti trattati.

Dopo la felice rappresentazione e i meritati applausi, una degustazione di dolci e di bibite ha posto fine all’incontro.