I Sussurri lanciano il loro debutto con il singolo coinvolgente “Coetanei”

Oggi segna un momento speciale per gli appassionati della musica indipendente con il lancio del primo singolo dei talentuosi Sussurri. “Coetanei”, il titolo del brano, è ora disponibile su tutti gli store digitali, regalando un’esperienza sonora coinvolgente e un testo profondo che esplora la dispersione dei rapporti umani nell’era digitale.

Il gruppo nasce ad Agrigento, dall’incontro musicale di Andrea Spirio di Favara (classe ’96, voce e chitarra), Francesco Imbrò (classe ’97, piano), Davide Miceli (classe ’97, basso) e Giovanni Gandolfo (classe ’97, chitarra) di Agrigento, tutti legati dalla passione per la musica e la loro terra d’origine. Il progetto, avviato nel giugno 2022, ha rapidamente ottenuto un forte consenso di pubblico, integrandosi in diverse realtà artistico-culturali del territorio siciliano. La proposta musicale dei Sussurri si distingue per testi penetranti e un sound che unisce elementi del cantautorato e dell’indie italiano, con influenze che spaziano dal progressive alla musica classica.

Il singolo “Coetanei”, prodotto tra Agrigento e Roma nei mesi di settembre e novembre 2023, racconta la disgregazione dei legami nella società moderna, sottolineando il crescente isolamento accentuato dalla dimensione digitale. Un’esperienza sonora che si fa portavoce delle sfide della nostra generazione, in cui i legami sembrano dipendere sempre di più da interazioni sui social e app di messaggistica. I membri dei Sussurri hanno condiviso il loro intento di affrontare il problema crescente della mancanza di connessione e autenticità nelle relazioni umane. “Coetanei” vuole essere una riflessione sulla realtà digitale che si fa sentire in particolare nei contesti cittadini più piccoli, come quello di Agrigento, dove la distanza geografica spesso allontana emotivamente le persone.

Parlando del singolo, i Sussurri affermano: “Dalla nostalgia di vacanze passate e di rapporti ormai conclusi, nasce la volontà di ‘Coetanei’ di costruire un ponte tra noi e gli ascoltatori. Cercando la positività in un unico e chiaro obiettivo: comunicare che, nonostante tutto, non siamo soli.”

Per ascoltare “Coetanei”, visitate i seguenti link: Spotify – Amazon Music – Apple Music. – YouTube. Il videoclip di “Coetanei” è disponibile qui: Videoclip di Coetanei.