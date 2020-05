I video remix di satirica politica di Claudio Dodoi stanno spopolando sui social

Oggi vogliamo riflettere sull’importanza e sull’impegno da parte degli artisti nel fare rappare politici con la finalità di giocare con le parole pronunciati durante i loro interventi rispettando la metrica del rapper senza però alterare il senso del discorso. Infatti, come ad esempio il remix realizzato da Claudio Dodoi dal titolo “MATTEO MA PIPPI ?” tratto dal discorso di Matteo Salvini fatto in questi giorni durante una diretta facebook. Video realizzato con ironia dilagante e con l’obiettivo di essere visti e seguiti, non importa a che prezzo.

Claudio Dodoi, 24 anni, mantovano, disc jockey e youtuber, non si occupa solo di satira politica.

«Ho cominciato nel 2015 con le parodie, – dice Claudio Dodoi – poi sono passato al calcio, ma d’estate il calcio riposa, allora mi sono dedicato a video divertenti e a video con i politici. Così adesso alterno un po’ tutti i generi. Il mio raggio d’azione è vasto proprio perché mi piace variare: non devo annoiarmi io mentre lo realizzo e, ovviamente, non devo annoiare il mio pubblico».

Nel novembre 2019, tratti dal discorso di Giorgia Meloni in piazza San Giovanni, ha realizza il video remix dal titolo “LA VERA SLIM GIORGIA” mostrato nel servizio de “Le Iene” che solo su Facebook ha superato il milione e 700 mila visualizzazioni.