Iacono (Pd): “Un’Agenda per il Sud, strumento per un’Italia più giusta e coesa”

Ci sarà anche la deputata agrigentina Giovanna Iacono il prossimo 3 dicembre a Palermo alla manifestazione “Verso il congresso del Pd, ripartiamo dai territori. Un’agenda per il Sud”, promossa da Giovanni Panepinto, Renzo Bufalino, Gandolfo Librizzi e Daniele Vella.

“Lo farò – dice Iacono in una nota – con lo spirito di chi crede, e vuole continuare a credere a questo partito, in uno dei momenti più difficili per i Dem e per il sud del Paese, oggi ancora incapace di recuperare il gap con il Nord e malversato da un Governo che non ha nessun interesse a far sì che questo divario venga colmato. Apprezzo questa iniziativa per le sue finalità: un’Agenda per il Sud, può essere strumento per un’Italia coesa, nuova e più giusta.