Ignazio Sorce (DC): “Un’occasione da non perdere: l’amministrazione comunale presenti l’istanza per accedere al bando sulla riqualificazione delle aree dismesse”

Favara, 25 gennaio 2025 – “L’opportunità offerta dal bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria di 210 milioni di euro per la riqualificazione di aree dismesse, non può e non deve essere sprecata”, dichiara Ignazio Sorce, consigliere comunale della Democrazia Cristiana.

Il bando, che mira alla rigenerazione di aree abbandonate attraverso progetti di grande impatto sociale, culturale e ambientale, rappresenta una chance concreta per il nostro Comune di intervenire su spazi dimenticati, restituendoli alla cittadinanza sotto forma di strutture utili e funzionali.

“Favara dispone di aree in stato di abbandono che potrebbero essere trasformate in centri di aggregazione sociale, spazi culturali, aree sportive o luoghi di promozione economica, creando benefici tangibili per la comunità. Mi appello all’amministrazione comunale affinché non perda questa opportunità e si attivi prontamente per presentare un progetto di qualità entro i termini previsti dal bando.”

Sorce sottolinea l’importanza della partecipazione al bando non solo per il recupero degli spazi urbani degradati, ma anche come occasione di crescita per l’intera città: “Riqualificare le aree dismesse significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrire nuovi servizi, creare occupazione e favorire uno sviluppo sostenibile del territorio.”

Il consigliere comunale invita l’amministrazione a coinvolgere anche le associazioni locali, le imprese e i cittadini nella progettazione, affinché il progetto possa rispondere alle reali esigenze della comunità e avere maggiori possibilità di ottenere il finanziamento.

“Non possiamo permetterci di perdere un’opportunità così importante per Favara. È necessario agire con determinazione e lungimiranza per il bene della nostra città e del suo futuro.”, conclude Ignazio Sorce.