Il 18 marzo diventa volontario del progetto RiPartyAmo: pulizia spiagge Torre Salsa

Il 18 marzo è una data importante per tutti coloro che desiderano contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e della natura. Infatti, in questa giornata, è possibile diventare volontari del progetto RiPartyAmo, il quale si occupa di promuovere l’importanza della raccolta differenziata e della pulizia delle spiagge, per prevenire l’inquinamento marino. Le aree coinvolte nelle attività di pulizia sono la Spiaggia di Siculiana Marina e la Spiaggia di Bovo Marina, entrambe situate in prossimità di Torre Salsa, dove si trova anche l’Oasi WWF di Torre Salsa, compresa tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa (AG), all’interno di una Zona Speciale di Conservazione.

Le spiagge di Siculiana Marina e Bovo Marina sono attualmente invase da rifiuti di vario genere, tra cui plastica, carta, cartone, metalli e reti da pesca. La situazione è particolarmente grave, considerando che queste zone costiere sono tra le più belle e incontaminate della regione.

Per questo motivo, il progetto RiPartyAmo sta cercando volontari che vogliano unirsi alla causa, partecipando alle attività di pulizia delle spiagge e di raccolta dei rifiuti. Si tratta di un’occasione per fare la propria parte nella lotta contro l’inquinamento marino e per contribuire a mantenere le spiagge pulite e accessibili a tutti.

I volontari interessati a partecipare al progetto RiPartyAmo possono contattare gli organizzatori tramite il sito web ufficiale o attraverso i social network. La partecipazione alle attività di pulizia è completamente gratuita e non è richiesta alcuna esperienza specifica. In conclusione, la pulizia delle spiagge di Siculiana Marina e Bovo Marina è un’importante iniziativa volta a proteggere l’ambiente e la natura. Diventare volontari del progetto RiPartyAmo è un’opportunità per fare la propria parte nella lotta contro l’inquinamento marino e per contribuire a mantenere le spiagge pulite e accessibili a tutti.