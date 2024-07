Il 29 luglio al via la preparazione precampionato della CastrumFavara

Ultimo weekend di vacanza per i giocatori che vestiranno la maglia gialloblu della CastrumFavgara. Lunedì 29 luglio alle ore 16.30 allo stadio “Giovanni Bruccoleri” suona la campanella per la preparazione in vista della prossima stagione agonistica che vedranno i gialloblu impegnati nel difficile ed affascinante campionato di Serie D. Agli ordini di mister Pietro Infantino e del suo staff si ritroveranno a Favara i giocatori riconfermati, i nuovi tesserati e alcuni under che svolgeranno un periodo in prova. Previste doppie sedute quotidiane di lavoro atletico, tecnico e tattico in vista dei primi allenamenti congiunti di agosto. A dare il benvenuto alla rosa ci sarà la dirigenza al gran completo