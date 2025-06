Il cantautore agrigentino Daniele Magro continua la sua corsa nella musica: due brani nel nuovo album di Alessandra Amoroso

Continua il percorso artistico del cantautore agrigentino Daniele Magro, classe 1989, che da anni lavora dietro le quinte della musica italiana come autore e produttore, firmando testi e melodie per alcuni dei nomi più importanti del panorama nazionale. Magro ha collaborato con vere e proprie icone come Mina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi, Giusy Ferreri, Michele Bravi, Benji & Fede, Alexia e Chiara Galiazzo. Un curriculum di grande spessore, costruito con talento, costanza e discrezione. Proprio in questi giorni è uscito “Io non sarei”, il nuovo disco di Alessandra Amoroso, e nella tracklist compaiono due brani firmati anche da Daniele Magro. Si tratta di “Mettimi alla prova”, scritta con Tony Maiello e Riccardo Scirè, e “Solo che non lo sapevi (Aria)”, scritta con Alfredo Rapetti Cheope e Michael Tenisci. Una nuova tappa importante per l’artista agrigentino, che continua a lasciare il segno con la sua scrittura musicale, capace di fondere intensità e melodia. Il grande pubblico ha conosciuto Daniele Magro nel 2009 grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di X Factor, dove è arrivato fino alla semifinale, uscendo alla tredicesima puntata in sfida con Jury. Indimenticabile il suo inedito “NO”, con cui aveva conquistato pubblico e giudici. Da allora, Magro ha proseguito lontano dai riflettori televisivi, costruendo una carriera solida e coerente, sempre al servizio della musica e delle emozioni. E oggi, con due nuovi brani nel disco di una delle voci più amate d’Italia, conferma ancora una volta il suo valore.