Il cantautore agrigentino Daniele Magro svela la sua eccitante collaborazione con la “Tigre di Cremona”, Mina

Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con successi accanto a Emma, Fiorella Mannoia e altri, Daniele Magro annuncia una collaborazione epica con la leggendaria Mina.

Nel panorama musicale italiano, Daniele Magro, noto cantautore e autore agrigentino, ha recentemente annunciato una collaborazione epocale con una delle leggende viventi della musica italiana, la rinomata “tigre di Cremona”, Mina. La notizia giunge dopo una serie di straordinarie collaborazioni di Magro con artisti del calibro di Emma, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso e Marco Mengoni.

Il cantautore, visibilmente emozionato, ha condiviso la sorprendente notizia attraverso i suoi canali social, rompendo il silenzio su un segreto custodito per anni. Magro, in un post carico di entusiasmo, ha rivelato di aver composto una canzone intitolata “Abban-dono” appositamente per Mina, sottolineando l’importanza di questo momento nella sua carriera.

Ecco quello che ha scritto Daniele: “Direi che intanto mi merito un premio per essere riuscito a mantenere un segreto per così tanto tempo come mai in tutta la mia esistenza e visto che adesso finalmente posso farlo lo scriverò coi caratteri più grossi che questa tastiera mi consenta di fare •

HO SCRITTO UNA CANZONE PER MINA. Scusate ma devo ripeterlo: HO SCRITTO UNA CANZONE PER MINA!!! Si intitola “Abban-dono” e l’ho scritta a quattro mani con il one and only @saturnino69 tra i primi a credere in me come cantautore e autore sin dai miei esordi e che ringrazio ancora una volta qui. Tanto, tantissimo altro vorrei dire su questa canzone scritta ben tredici anni fa ma per il momento direi che il mio cuore è gia bello incasinato. Oggi per me è Natale, Pasqua, compleanno, il primo e ultimo giorno di scuola, live at Wembley ma è soprattutto il segno che da tanto tempo aspettavo di vedere e che dà nuova vita all’entusiasmo che ogni tanto smorzo sotto l’alito della mia insicurezza. Ringrazio @alessandrofabrizi_ @skylinemusicpublishing che ci crede sempre da sempre e che in questi anni ha dato davvero l’anima per realizzare ciò che fino a me sembrava pura follia. Un grazie speciale a Massimiliano Pani e ovviamente a Lei”.