Il capogruppo di AVS Pasquale Cucchiara e Vincenzo Lo Re sindacato CSA sulla stabilizzazione dei precari

Il Comune di Favara celebra un evento di portata storica: la stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale contrattista e ASU che, per oltre tre decenni, ha vissuto in una condizione di precariato. Questo risultato, tanto atteso, rappresenta un segno tangibile di giustizia sociale e un significativo passo avanti per la comunità.

Pasquale Cucchiara, capogruppo consiliare di AVS – Sinistra Italiana, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. “La questione del lavoro è un tema centrale nella nostra azione politica”, ha dichiarato Cucchiara, evidenziando l’importanza dei provvedimenti approvati nel corso degli anni, come la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti comunali e l’interdizione dei cantieri nelle ore più calde per garantire la salute dei lavoratori. “Oggi, dopo decenni di precariato, abbiamo centrato un altro obiettivo dichiarato in campagna elettorale: le stabilizzazioni”. Anche il gruppo dirigente del circolo AVS – Sinistra Italiana “S. Bongiorno” ha sottolineato l’importanza di questa conquista. “Questo risultato rappresenta non solo un atto di giustizia sociale, ma anche un riconoscimento tangibile del ruolo fondamentale che questi lavoratori svolgono per il benessere collettivo”, hanno dichiarato i rappresentanti. Il segretario cittadino Vincenzo Cassaro ha aggiunto: “Il nostro partito ha sempre assunto un atteggiamento responsabile votando tutti i bilanci arretrati portati dall’Amministrazione Comunale guidata da Antonio Palumbo fino al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo. In qualità di assessore alle politiche sociali, è stato un onore firmare la delibera di stabilizzazione sia per il personale contrattista che per gli ASU”.



Anche Vincenzo Lo Re, Segretario Provinciale di CSA, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento. “Il Comune di Favara celebra oggi una grande vittoria per i propri dipendenti e per la comunità intera. Questo importante traguardo rappresenta non solo una soluzione concreta per garantire la sicurezza lavorativa a chi ha dedicato il proprio impegno al servizio della collettività, ma anche una promessa mantenuta verso il futuro dell’Amministrazione Comunale”, ha dichiarato Lo Re. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco Antonio Palumbo per l’impegno e la determinazione dimostrati durante tutto il processo, nonché al Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, e a tutte le forze politiche che hanno collaborato per raggiungere questo obiettivo. La stabilizzazione a tempo indeterminato del personale contrattista e ASU non solo garantirà migliori condizioni di lavoro ai dipendenti, ma permetterà anche all’Amministrazione Comunale di migliorare l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. Questo passo rappresenta un messaggio di speranza e serenità per i lavoratori e le loro famiglie, segnando una nuova era di stabilità e sviluppo per la città di Favara.